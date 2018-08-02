Юнкер уверяет, что ЕС сократил зависимость от российского газа

Брюссель, 2 августа. ЕС уменьшил зависимость от российского газа. Об этом заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, комментируя обсуждение поставок американского сжиженного газа в Европу, которое состоялось 25 июля в Вашингтоне.

«Зависимость от России сокращена», — приводит заявление Юнкера ресурс Paperjam.

Напомним, ранее СМИ активно обсуждали то, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом Юнкер использовал яркие карточки.

Отметим, в конце июня глава «Газпрома» Алексей Миллер привел статистику, согласно которой по итогам 2018 года корпорация, вероятно, выйдет на максимальный объем экспорта газа в Европу. Миллер также объяснил, почему СПГ из США никогда не заменит для ЕС газ из России.