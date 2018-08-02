Меню
Политика
Юнкер уверяет, что ЕС сократил зависимость от российского газа
Общество
Проход в Парк Горького благоустроят в августе
Следующая новость
Загрузка...

    Юнкер уверяет, что ЕС сократил зависимость от российского газа

    123

     

    Юнкер уверяет, что ЕС сократил зависимость от российского газа

    Брюссель, 2 августа. ЕС уменьшил зависимость от российского газа. Об этом заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, комментируя обсуждение поставок американского сжиженного газа в Европу, которое состоялось 25 июля в Вашингтоне.

    «Зависимость от России сокращена», — приводит заявление Юнкера ресурс Paperjam.

    Напомним, ранее СМИ активно обсуждали то, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом Юнкер использовал яркие карточки.

    Отметим, в конце июня глава «Газпрома» Алексей Миллер привел статистику, согласно которой по итогам 2018 года корпорация, вероятно, выйдет на максимальный объем экспорта газа в Европу. Миллер также объяснил, почему СПГ из США никогда не заменит для ЕС газ из России.

    Автор: Федор Веснин
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.