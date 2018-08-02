Президент Зимбабве обсудил с оппозицией, как не допустить кровопролития в стране

Хараре, 2 августа. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва начал переговоры с оппозицией после недавних беспорядков в столице страны Хараре. На днях в городе произошли столкновения с полицией, в ходе которых погибли три человека.

По словам Мнангагвы, он уже связался с лидером оппозиционной партии «Движение за демократические перемены» Нельсоном Чамизой, чтобы остановить кровопролитие.

«Я связался с Нельсоном Чамизой, чтобы обсудить, как немедленно разрядить ситуацию. Мы должны поддерживать этот диалог, чтобы охранять мир, которым мы дорожим», — пишет он в Twitter.

We have been in communication with Nelson Chamisa to discuss how to immediately diffuse the situation, and we must maintain this dialogue in order to protect the peace we hold dear.



5/6 — President of Zimbabwe (@edmnangagwa) August 2, 2018

Президент заявил о необходимости провести независимое расследование, чтобы установить истинных виновников происшествия, а также выразил соболезнования семьям погибших. По его словам, человеческая жизнь священна, а каждая смерть — это трагедия.

Напомним, что акции протеста, начавшиеся после выборов в Зимбабве, вскоре переросли в столкновения с полицией. Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и водометы. Впоследствии Мнангагве призвал оппозицию взять ответственность за вспышку насилия, а та обвинила полицию в чрезмерной жестокости.