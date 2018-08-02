Президент Зимбабве обсудил с оппозицией, как не допустить кровопролития в стране
Хараре, 2 августа. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва начал переговоры с оппозицией после недавних беспорядков в столице страны Хараре. На днях в городе произошли столкновения с полицией, в ходе которых погибли три человека.
По словам Мнангагвы, он уже связался с лидером оппозиционной партии «Движение за демократические перемены» Нельсоном Чамизой, чтобы остановить кровопролитие.
«Я связался с Нельсоном Чамизой, чтобы обсудить, как немедленно разрядить ситуацию. Мы должны поддерживать этот диалог, чтобы охранять мир, которым мы дорожим», — пишет он в Twitter.
We have been in communication with Nelson Chamisa to discuss how to immediately diffuse the situation, and we must maintain this dialogue in order to protect the peace we hold dear.— President of Zimbabwe (@edmnangagwa) August 2, 2018
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Президент заявил о необходимости провести независимое расследование, чтобы установить истинных виновников происшествия, а также выразил соболезнования семьям погибших. По его словам, человеческая жизнь священна, а каждая смерть — это трагедия.
Напомним, что акции протеста, начавшиеся после выборов в Зимбабве, вскоре переросли в столкновения с полицией. Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и водометы. Впоследствии Мнангагве призвал оппозицию взять ответственность за вспышку насилия, а та обвинила полицию в чрезмерной жестокости.