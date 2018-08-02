В Индонезии появятся «10 новых Бали» для российских туристов

Джакарта, 2 августа. Власти Индонезии планируют развивать десять новых курортных зон для привлечения российских туристов. Об этом рассказал министр планирования национального развития Индонезии Бамбанг Броджонегоро на Российско-индонезийском бизнес-форуме.

По его словам, сейчас российские туристы выбирают для отдыха Бали. Ежегодно Индонезию посещают около 100 тысяч российских граждан. При этом в Россию приезжают около 20 тысяч туристов из Индонезии.

Броджонегоро посетовал, что россияне чаще ездят в Турцию из-за близости страны к РФ. По его словам, немногие в РФ знают о туристическом потенциале Индонезии, кроме Бали. Представитель Индонезии добавил, что в Джакарте был разработан план по развитию десяти курортных зон, который называется «10 новых Бали».

Среди этих зон озеро Тоба на Суматре, храм Боробудур на Яве, местность Бромо-Тенггер-Сенеру, острова около Джакарты.