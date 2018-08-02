Сирия: иностранных сил на границе САР и Израиля не будет — как РФ смогла навести порядок на Голанах

Российский посол в Израиле Анатолий Викторов сообщил в интервью местным телеканалам, что Москва и Тель-Авив заключили ряд соглашений относительно ситуации на сирийско-израильской границе. Теперь после окончательного завершения антитеррористической операции на юго-западе САР границу в этом районе будут контролировать лишь регулярные части правительственной армии Сирии, а все иностранные подразделения будут отведены. Подробнее об этом — в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Викторов назвал обеспечение безопасности еврейского государства одним из приоритетов внешней политики России. Напомним, Израиль опасался расположения у своих северо-восточных рубежей иранских сил, а также союзных Тегерану военизированных формирований.

«Никакие несирийские войска теперь не должны базироваться в южной зоне деэскалации», — подчеркнул российский посол.

Он также добавил, что выступает за реализацию соглашения о разведении сил от 1974-го года. Данный документ предполагает поддержание на границе САР и Израиля частично или полностью демилитаризованных районов с присутствием в этих зонах миротворческих групп ООН. При этом Анатолий Викторов отметил, что российская сторона намерена удостовериться в неукоснительном соблюдении всех договоренностей.

Политолог и независимый журналист Александр Асафов заявил в интервью корреспонденту ФАН, что данное разрешение напряженности на Голанских высотах является результатом недавней встречи РФ и США на высшем уровне. По его мнению, установление порядка в этом стратегическом районе в очередной раз опровергает заявления некоторых американских политических элит, утверждавших, будто бы переговоры президентов Владимира Путина и Дональда Трампа не принесли никаких практических результатов.

«Несмотря на постоянные попытки со стороны американского политического истеблишмента обесценить итоги встречи в Хельсинки, сейчас мы видим, что данный саммит был продуктивным и что по многим из обсуждавшихся вопросов есть конструктивный результат. И вот, например, безопасность в районе Голанских высот непосредственно реализуется по тому сценарию, о котором говорили лидеры России и Соединенных Штатов», — заметил наш собеседник.

Он также указал на то, что израильская сторона, которая неоднократно проявляла агрессию и в целом вела себя довольно импульсивно в ходе сирийского конфликта, все же приняла итоги переговоров в Хельсинки и выступила в поддержку данного компромиссного решения, действительно способного наконец уладить обстановку на Голанах.

«Ранее у Тель-Авива была достаточно радикальная позиция, он позволял себе весьма резкие действия на территории Сирии, включая и авиаудары. То есть Израиль вел себя агрессивно в военном плане в отношении соседней республики, ставил ультиматумы и прочее. Однако, несмотря на все это, дело урегулирования нестабильности в этом проблемном приграничном районе двинулось с мертвой точки, и в этом регионе все постепенно развивается по тому пути, о котором говорил Владимир Путин», — добавил политолог.

Попытки саботировать установление диалога между Вашингтоном и Москвой по ситуации в Сирии предпринимались, в частности, и потому, что значительная часть политической элиты США упрямо не хочет признавать колоссальный вклад РФ в развитие мирного процесса в САР.