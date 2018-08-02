Москва, 2 августа. «Гринпис» обратился к Генеральной прокуратуре РФ с призывом приостановить реализацию проекта строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом говорится в соответствующем письме, направленном генеральному прокурору Юрию Чайке.

В нем указывается на то, что в документацию проекта не был включен ряд видов растений из Красной книги, произрастающих в коридоре трассы газопровода. Речь, в частности, идет о мхе аулакомниуме обоеполом (Aulacomnium androgynum), гнездовке настоящей (Neottia nidus-avis) и турче болотной (Hottonia palustris).

По мнению экологов, это является основанием для нового рассмотрения материалов в рамках государственной экологической экспертизы, что отодвинет сроки начала строительства.

В компании Nord Stream 2 AG с этими требованиями не согласились, пояснив, что и так предпринимают меры при обнаружении новых растений​​​. Оператор проекта заявил, что провел детальное исследование в пределах коридора строительства газопровода, передает РИА Новости.

Напомним, как сообщили ранее ФАН в парламенте Ленобласти, прикрываясь благородными целями, экологи «Гринпис» нападают на Россию и подрывают благосостояние сразу всех граждан страны. Кроме того, при ближайшем рассмотрении выясняется, что подлинными мотивами их критики оказываются не забота о природе, а чуждые нам политические и экономические интересы.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.