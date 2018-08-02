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Равных в мире нет: Клинцевич рассказал о безукоризненном авторитете десантников
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    Равных в мире нет: Клинцевич рассказал о безукоризненном авторитете десантников

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    Равных в мире нет: Клинцевич рассказал о безукоризненном авторитете десантников

    Москва, 2 августа. День Воздушно-десантных войск отмечают в России 2 августа. По случаю праздника член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, ветеран ВДВ и участник боевых действий в Афганистане Франц Клинцевич поздравил десантников с Днем ВДВ.

    Клинцевич признался, что День ВДВ является для него содержанием и сущностью его работы. Кроме того, добавил он, это день славы и авторитета России.

    По словам Клинцевича, люди, «которые прошли через горнило службы», воспитаны в преданности и любви к Родине, высочайшем патриотизме. Член Совфеда отметил, что десантники обладают «безукоризненным авторитетом», а иногда объектом для юмора, однако при этом в глазах людей и гражданского общества они остаются с «безукоризненным авторитетом».

    Равных в мире нет: Клинцевич рассказал о безукоризненном авторитете десантников

    Сенатор отметил, что служба в Воздушно-десантных войсках требует от человека работать на пределе своих возможностей, поэтому всем десантникам он пожелал крепкого здоровья.

    «Здоровья и личного семейного счастья я им желаю, а еще благополучия. Когда человек счастлив, он по-другому служит и относится к своей Родине», — цитирует «ПолитЭксперт» Клинцевича.

    Политик, говоря о ВДВ, отметил, что войска являются самыми боеспособными в мире. Кроме того, добавил он, «ни одна страна не обладает такими людьми, как Россия».

    «Они сегодня по своей оснащенности, вооруженности, военно-техническим возможностям не имеют равных в мире», — заявил сенатор.

    Автор: Дарья Смолина
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