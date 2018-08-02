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В Испании раскрыли сеть по распространению порнографии через WhatsApp
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    В Испании раскрыли сеть по распространению порнографии через WhatsApp

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    В Испании раскрыли сеть по распространению порнографии через WhatsApp

    Мадрид, 2 августа. Испанская полиция раскрыла крупную сеть по распространению детской порнографии через мессенджер WhatsApp, задержаны 19 человек.

    Правоохранительные органы обнаружили 14 чатов, с помощью которых распространялись фото и видеоролики с участием детей до восьми лет. В ходе рейдов полиция задержала 19 человек в Мадриде, Барселоне, Аликанте и других городах страны.

    У подозреваемых изъяли носители с 16 терабайтами информации. По данным Нацполиции Италии, найдено 2,4 млн архивов. Заведено уголовное дело.

    Порнографическая продукция попадала к 58 пользователям из семи стран ЕС и США. К расследованию преступления были подключены Interpol и Europol.

    Автор: Юлия Шелковенко
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