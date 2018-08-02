В Испании раскрыли сеть по распространению порнографии через WhatsApp

Мадрид, 2 августа. Испанская полиция раскрыла крупную сеть по распространению детской порнографии через мессенджер WhatsApp, задержаны 19 человек.

Правоохранительные органы обнаружили 14 чатов, с помощью которых распространялись фото и видеоролики с участием детей до восьми лет. В ходе рейдов полиция задержала 19 человек в Мадриде, Барселоне, Аликанте и других городах страны.

У подозреваемых изъяли носители с 16 терабайтами информации. По данным Нацполиции Италии, найдено 2,4 млн архивов. Заведено уголовное дело.

Порнографическая продукция попадала к 58 пользователям из семи стран ЕС и США. К расследованию преступления были подключены Interpol и Europol.