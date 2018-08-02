Правление СБР будет настаивать на дисквалификации перешедших в сборную Украины биатлонисток

Москва, 2 августа. Правление Союза биатлонистов России (СБР) будет настаивать на карантине в отношении биатлонисток Екатерины Бек и Анастасии Рассказовой. Как стало известно Федеральному агентству новостей, решение настаивать на дисквалификации, скорее всего, будет единогласным.

По информации источника, решение о статусе спортсменок будет принимать IBU после того, как в организацию поступит соответствующий запрос о разрешении выступать за украинскую сборную российским биатлонисткам. После получения необходимых документов с украинской стороны IBU направит запрос в СБР, чтобы уточнить имеет ли возражения российская сторона. Учитывая, что спортсменки уже выступали за Россию на международных соревнованиях, в их отношении правление СБР будет настаивать на санкциях.

О том, что Бек, Рассказова, а также Оксана Москаленко будут выступать за юниорскую сборную Украины стало известно из заявления президента ФБУ Владимира Брынзака.

Кроме того, в сборной также будет работать тренер спортсменок Илья Ловыхов. Позднее Федеральному агентству новостей стало известно, что биатлонистки 1 июля написали заявления об увольнении из ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва №43» Москомспорта, в котором получали зарплату. С тренером бюджетная организация пока связаться не может.