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Правление СБР будет настаивать на дисквалификации перешедших в сборную Украины биатлонисток
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    Правление СБР будет настаивать на дисквалификации перешедших в сборную Украины биатлонисток

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    Правление СБР будет настаивать на дисквалификации перешедших в сборную Украины биатлонисток

    Москва, 2 августа. Правление Союза биатлонистов России (СБР) будет настаивать на карантине в отношении биатлонисток Екатерины Бек и Анастасии Рассказовой. Как стало известно Федеральному агентству новостей, решение настаивать на дисквалификации, скорее всего, будет единогласным.

    По информации источника, решение о статусе спортсменок будет принимать IBU после того, как в организацию поступит соответствующий запрос о разрешении выступать за украинскую сборную российским биатлонисткам. После получения необходимых документов с украинской стороны IBU направит запрос в СБР, чтобы уточнить имеет ли возражения российская сторона. Учитывая, что спортсменки уже выступали за Россию на международных соревнованиях, в их отношении правление СБР будет настаивать на санкциях. 

    О том, что Бек, Рассказова, а также Оксана Москаленко будут выступать за юниорскую сборную Украины стало известно из заявления президента ФБУ Владимира Брынзака.

    Кроме того, в сборной также будет работать тренер спортсменок Илья Ловыхов. Позднее Федеральному агентству новостей стало известно, что биатлонистки 1 июля написали заявления об увольнении из ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва №43» Москомспорта, в котором получали зарплату. С тренером бюджетная организация пока связаться не может.

     

    Автор: Константин Тихов
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