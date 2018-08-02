Московская полиция отчиталась о количестве преступлений во время ЧМ-2018

Москва, 2 августа. Сотрудники правоохранительных органов российской столицы зафиксировали в два раза меньше преступлений в период проведения первенства мира по футболу по сравнению с другими месяцами. Об этом в четверг сообщается в материалах по результатам работы Главного управления министерства внутренних дел России по Москве в первом полугодии 2018 года.

«В период проведения чемпионата мира по футболу в Москве зарегистрировано 8937 преступлений», — говорится в сообщении ведомства.

В МВД по столице подчеркнули, что данная цифра на 50% меньше, чем в обычные месяцы.

Кроме того, столичная полиция с начала текущего года пресекла практически на 10% больше преступлений террористической направленности, чем за тот же период минувшего года.

Напомним, как сообщала «Газета.Ru», чемпионат мира по футболу впервые в истории проходил на территории России. Мундиаль приняли 11 российских городов. Международная федерация футбола (ФИФА), иностранные игроки, тренеры, политики отмечали прекрасный уровень организации и проведения международного старта.