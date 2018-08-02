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Найден грибок, превращающий мушек в послушных «зомби»
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    Найден грибок, превращающий мушек в послушных «зомби»

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    Найден грибок, превращающий мушек в послушных «зомби»

    Вашингтон, 2 августа. Биологи из Калифорнии открыли необычный грибок, который проникает в мозг плодовых мушек-дрозофил и превращает их в послушных «зомби».

    Данные исследования ученые из Имперского колледжа Лондона, британского Эксетерского университета, а также швейцарского Лозаннского университета опубликовали в журнале eLife.

    По словам специалистов, зараженные мушки могут распространять грибок на здоровые особи. Как уточнили специалисты, грибок был найден случайно. Ученые наблюдали за дрозофилами, которые слетелись на арбуз. Часть насекомых вела себя неестественно: мушки поднимаясь к потолку, замирали, вытягивали хоботок, неестественно выгибали крылья и умирали.

    Выяснилось, что часть насекомых поражена грибком, который убивал нервные узлы особей. При этом грибницы проникали в жировые запасы мушек и выкачивали из них энергию. После этого грибок поражал органы.

    Найден грибок, превращающий мушек в послушных «зомби»

    Автор: Алия Садыкова
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