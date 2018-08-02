Убитый в Москве «отец-тиран» до последнего пытался спастись: опубликованы фото

Москва, 2 августа. Михаил Хачатурян, который, как полагает следствие, мог быть убит своими дочерьми, пытался спастись даже после того, как получил ножевые ранения. Телеканал 360 публикует эксклюзивные фотографии с места преступления.

На снимках можно заметить кровавый след, который тянется из квартиры в подъезд, а также измазанную кровью кнопку лифта. Очевидно, что Хачатурян был жив еще некоторое время после того, как на него напали дочери. Он смог выбраться из квартиры и вызвать лифт, после чего умер. Тело мужчины нашли там же, возле лифта. На одной из фотографий сестры 17,18 и 19 лет сидят на полу в нескольких метрах от убитого отца.

Следователи полагают, что девушки напали на родителя, пока он дремал в кресле-качалке, и нанесли ему более 30 ударов ножом в область шеи и груди. Свою вину они уже признали. По словам подозреваемых, Хачатурян был домашним тираном. Он регулярно избивал их, постоянно угрожал физическим и сексуальным насилием, а также держал в положении рабынь. Впрочем, сын Хачатуряна считает, что убийство было преднамеренным, а не спонтанным. В настоящее время девушки находятся под следствием и ожидают суда в следственном изоляторе.