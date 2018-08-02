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«Полиция селфи» появится в Австралии
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    «Полиция селфи» появится в Австралии

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    «Полиция селфи» появится в Австралии

    Москва, 2 августа. Австралийские власти решили создать «полицию селфи» для борьбы с туристами, которые рискуют своей жизнь ради эффектных фото, сообщает издание The Sun.

    Специальные подразделения полиции будут дежурить в популярных у туристов местах, а также на запрещенных к посещению территориях, которые так и манят путешественников. Об этом сообщает Infox.ru.

    Власти Австралии обеспокоены тем, что туристы посещают Орлиную скалу в Королевском национальном парке, пишет «Газета.ru». Мыс нависает прямо над океаном, и это притягивает любителей селфи сделать фото. При этом эксперты неоднократно заявляли, что нахождение на этом участке опасно для жизни, так как в любой момент он может обрушиться. На скале установлен предупреждающий об опасности знак, но это не останавливает любителей селфи.

    Автор: Дарья Смолина
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