Американский журнал опубликовал неизвестный рассказ Хемингуэя о Второй мировой войне

Вашингтон, 2 августа. Американский журнал Strand Magazine анонсировал публикацию неизвестного ранее рассказа Эрнеста Хемингуэя «Комната, выходящая на сад» (A Room on the Garden Side), написанного в 1956 году.

Действие происходит в номере отеля Ritz в Париже во времена Второй мировой войны. Как сообщают в Strand Magazine, рассказ представляет собой зарисовку о солдатах, которые устали от войны, но не утратили надежды на счастливое будущее, пишет «Газета.ру».

«В 55 номере нашего журнала мы с гордостью представляем неопубликованный рассказ Эрнеста Хемингуэя под названием A Room on the Garden Side», — пишет журнал.

Эрнест Хемингуэй — один из самых известных классиков американской литературы XX века, лауреат Нобелевской премии по литературе 1954 года. Наиболее известными произведениями Хемингуэя являются «По ком звонит колокол», «Прощай, оружие!», «Старик и море» и «Снега Килиманджаро».