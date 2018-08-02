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Политика
Украина отреагировала на создание должности министра по развитию Закарпатской области в Венгрии
Общество
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    Украина отреагировала на создание должности министра по развитию Закарпатской области в Венгрии

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    Украина отреагировала на создание должности министра по развитию Закарпатской области в Венгрии

    Киев, 2 августа. МИД Украины выразил протест временному поверенному в делах Венгрии в Украине Ласло Папу в связи с «недружественными шагами» Будапешта в отношении Киева.

    Об этом говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства. Как говорится в сообщении, 31 июля в здание министерства был вызван временный поверенный в делах Венгрии на Украине Ласло Пап​​​. Дипломату из Венгрии в МИД Украины выразили «решительный протест» в связи с рядом «недружественных шагов» официального Будапешта.

    Украинские дипломаты потребовали прекратить действия, якобы негативно влияющие на двусторонние отношения. На Украине заявили, что слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана об евроинтеграционных и евроатлантических стремлений Киева, которые диссонируют с политикой Европейского союза, неприемлемы.

    Украина также отреагировала на создание должности министра по развитию Закарпатской области в Венгрии. Венгерскому дипломату была вручена нота в связи с этим событием.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что власти ЕС проводят в отношении России «примитивную» политику. 

    Украина отреагировала на создание должности министра по развитию Закарпатской области в Венгрии

    Автор: Алия Садыкова
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