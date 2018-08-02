Украина отреагировала на создание должности министра по развитию Закарпатской области в Венгрии

Киев, 2 августа. МИД Украины выразил протест временному поверенному в делах Венгрии в Украине Ласло Папу в связи с «недружественными шагами» Будапешта в отношении Киева.

Об этом говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства. Как говорится в сообщении, 31 июля в здание министерства был вызван временный поверенный в делах Венгрии на Украине Ласло Пап​​​. Дипломату из Венгрии в МИД Украины выразили «решительный протест» в связи с рядом «недружественных шагов» официального Будапешта.

Украинские дипломаты потребовали прекратить действия, якобы негативно влияющие на двусторонние отношения. На Украине заявили, что слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана об евроинтеграционных и евроатлантических стремлений Киева, которые диссонируют с политикой Европейского союза, неприемлемы.

Украина также отреагировала на создание должности министра по развитию Закарпатской области в Венгрии. Венгерскому дипломату была вручена нота в связи с этим событием.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что власти ЕС проводят в отношении России «примитивную» политику.