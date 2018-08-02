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Новости Сирии
Более 200 граждан Сирии за сутки вернулись из Ливана в свои дома
Общество
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    Более 200 граждан Сирии за сутки вернулись из Ливана в свои дома

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    Более 200 граждан Сирии за сутки вернулись из Ливана в свои дома

    Дамаск, 2 августа. Свыше 200 жителей Сирии вернулись с территории Ливана в свои дома за минувший день. Об этом в четверг говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев.

    За прошедшие сутки с территории Ливана через контрольно-пропускной пункт «Аль-Кусайр» в Сирийскую Арабскую Республику прибыл 201 человек, следует из документа.

    Также сообщается, что в общей сложности с 18 июля текущего года из Ливана вернулись 4375 беженцев.

    Помимо этого, с территории Иордании через пункт пропуска «Насиб» в САР вернулось 318 человек.

    Согласно информации Центра, за прошедшие сутки вывод беженцев из Идлибской и Юго-западной зон деэскалации не проводился.

    Ранее сообщалось, что российские наблюдатели зафиксировали шесть нарушений перемирия в провинциях Латакия, Алеппо и Хама.

    Автор: Дана Балан
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