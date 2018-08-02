Медведев утвердил требования по обеспечению транспортной безопасности

Москва, 2 августа. Требования по обеспечению транспортной безопасности в России, в том числе к антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры, утвердил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Как говорится в распоряжении, субъекты транспортной инфраструктуры теперь должны представлять в Росавиацию данные об объекте транспортной инфраструктуры, привлекать для защиты объекта специальные подразделения, включающие в себя мобильные группы быстрого реагирования, а также обязаны назначать лиц, ответственных за безопасность.

Кроме того, субъектам транспортной инфрастуктуры следует оценить уязвимость объекта, после чего предоставить план обеспечения безопасности объекта в Росавиацию.

С текстом данного документа можно ознакомиться на портале правовой информации.

Напомним, накануне Медведев подписал постановление, согласно которому определяются функции министерства просвещения и его сокращенное название.