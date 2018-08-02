Москва, 2 августа. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил скорректировать понятие пенсионного возраста.

По его мнению, момент выхода на пенсию должен определять не возраст человека, а имеющийся трудовой стаж.

«Мы считаем, что пенсионного возраста быть вообще не должно. Люди должны выходить на пенсию по выработке стажа», — сказал Титов в интервью «Интерфаксу».

Он также предложил подумать о механизме, когда человек, желающий выйти на пенсию, может докупить недостающий стаж.

По словам уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, институт экономики роста имени Петра Столыпина подготовил соответствующие предложения. Они направлены в кабмин и профсоюзам.

Госдума РФ в настоящее время занимается проработкой законопроекта о повышении пенсионного возраста в России. Реформа предполагает постепенное повышение возраста выхода на пенсию и существенный рост выплат — через шесть лет размер средней пенсии в РФ составит около 20 тысяч рублей.

Напомним также, что 1 августа работающие пенсионеры России получили прибавку к пенсии.