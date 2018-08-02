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Филарет поблагодарил бога за войну в Донбассе и шокировал украинцев
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    Филарет поблагодарил бога за войну в Донбассе и шокировал украинцев

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    Филарет поблагодарил бога за войну в Донбассе и шокировал украинцев

    Киев, 2 августа. Предстоятель неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет считает, что конфликт в Донбассе помогает усилить влияние Киевского патриархата в стране.

    Филарет назвал расширение Киевского патриархата главной целью и «поблагодарил бога за войну в Донбассе». 

    По его мнению, конфликт на востоке Украины, который начался в 2014 году, способствует росту Киевского патриархата. Филарет считает, что благодаря этому конфликту люди видят, что Украину «защищает» Киевский патриархат, а не Московский.

    «Защищает Киевский, а Московский защищает агрессора. Потому называет эту войну не агрессивной, а называет ее гражданской войной», — добавил он.

    Филарет заявил, что всем известно, что в Донбассе якобы «и танки русские, и ракеты, которые массового уничтожают население, и 50 тысяч военных». Напомним, что Киев и западные страны обвинили Москву во «вмешательстве» в дела Украины. Но Россия все обвинения категорически отрицает и подчеркивает, что Москва не является стороной конфликта в Донбассе.

    Филарет поблагодарил бога за войну в Донбассе и шокировал украинцев

    Россияне и украинцы осудили Филарета за его высказывания, что вооруженный конфликт на востоке Украины помогает киевской церкви усилить свое влияние в стране. Комментаторы были шокированы, что Филарет, который называет себя христианином, проповедует насилие и войну. 

    «Патриарх» радуется войне — когда он последний раз Библию в руках держал?» — задался вопросом комментатор. 

    Филарет поблагодарил бога за войну в Донбассе и шокировал украинцев

    «И [Филарет] называет себя христианином! Он проповедует насилие, ненависть, войну. А ведь основной постулат христианства — любовь: любовь к богу, любовь к ближнему. Гореть Филаретке-анамефе и всем его последователям в аду!» — заявил пользователь. 

    Филарет поблагодарил бога за войну в Донбассе и шокировал украинцев

    «Раскольника Филарета, его раскольническую церковь и прихожан его Церкви УПЦ КП — на дыбу…бог их проклял…»  — написал пользователь. 

    «Интересно, кто писал этому сектанту-маразматику речуху?» — поинтересовался комментатор. 

    Филарет поблагодарил бога за войну в Донбассе и шокировал украинцев

    Напомним, украинский лидер Петр Порошенко добивается создания в стране единой независимой поместной церкви. Депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский предупредил, что предоставление автокефалии украинской церкви может обернуться войной в стране на религиозной почве.

    В 2014 году ДНР и ЛНР заявили о своей независимости после государственного переворота в стране. Киев начал вести военную кампанию против республик Донбасса. По последним данным в результате конфликта на востоке Украины погибли более 10 тысяч человек.

    Автор: Дарья Смолина
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