Филарет поблагодарил бога за войну в Донбассе и шокировал украинцев

Киев, 2 августа. Предстоятель неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет считает, что конфликт в Донбассе помогает усилить влияние Киевского патриархата в стране.

Филарет назвал расширение Киевского патриархата главной целью и «поблагодарил бога за войну в Донбассе».

По его мнению, конфликт на востоке Украины, который начался в 2014 году, способствует росту Киевского патриархата. Филарет считает, что благодаря этому конфликту люди видят, что Украину «защищает» Киевский патриархат, а не Московский.

«Защищает Киевский, а Московский защищает агрессора. Потому называет эту войну не агрессивной, а называет ее гражданской войной», — добавил он.

Филарет заявил, что всем известно, что в Донбассе якобы «и танки русские, и ракеты, которые массового уничтожают население, и 50 тысяч военных». Напомним, что Киев и западные страны обвинили Москву во «вмешательстве» в дела Украины. Но Россия все обвинения категорически отрицает и подчеркивает, что Москва не является стороной конфликта в Донбассе.

Россияне и украинцы осудили Филарета за его высказывания, что вооруженный конфликт на востоке Украины помогает киевской церкви усилить свое влияние в стране. Комментаторы были шокированы, что Филарет, который называет себя христианином, проповедует насилие и войну.

«Патриарх» радуется войне — когда он последний раз Библию в руках держал?» — задался вопросом комментатор.

«И [Филарет] называет себя христианином! Он проповедует насилие, ненависть, войну. А ведь основной постулат христианства — любовь: любовь к богу, любовь к ближнему. Гореть Филаретке-анамефе и всем его последователям в аду!» — заявил пользователь.

«Раскольника Филарета, его раскольническую церковь и прихожан его Церкви УПЦ КП — на дыбу…бог их проклял…» — написал пользователь.

«Интересно, кто писал этому сектанту-маразматику речуху?» — поинтересовался комментатор.

Напомним, украинский лидер Петр Порошенко добивается создания в стране единой независимой поместной церкви. Депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский предупредил, что предоставление автокефалии украинской церкви может обернуться войной в стране на религиозной почве.

В 2014 году ДНР и ЛНР заявили о своей независимости после государственного переворота в стране. Киев начал вести военную кампанию против республик Донбасса. По последним данным в результате конфликта на востоке Украины погибли более 10 тысяч человек.