Лавров: Россия готова усиливать взаимодействие со странами АСЕАН по борьбе с терроризмом

Москва, 2 августа. Россия готова усиливать взаимодействие со странами АСЕАН по борьбе с терроризмом, заявил в четверг на министерском совещании Россия — АСЕАН глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что Москва рассматривает государства АСЕАН как единомышленников на международной политической арене.

«Мы приветствуем развитие наших отношений с АСЕАН по всем направлениям, в том числе и по вопросам, которые связаны с отражением новых вызовов и угроз, прежде всего, имею в виду терроризм и иностранных террористов-боевиков», — подчеркнул Лавров.

Данное сотрудничество, по его словам, российская сторона готова развивать также в рамках Восточноазиатского саммита и регионального форума АСЕАН по безопасности.

Также Лавров отметил торгово-экономическое взаимодействие России с АСЕАН. Как отметил глава российского МИД, сегодня ключевым вопросом является проработка предложений и проектов в области энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения, малого и среднего предпринимательства и экологии.

Лавров напомнил, что в конце августа состоится совещание министров экономики стран АСЕАН. Дипломат выразил уверенность, что предстоящая встреча будет способствовать продвижению по данным направлениям.