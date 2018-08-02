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Политика
Лавров: Россия готова усиливать взаимодействие со странами АСЕАН по борьбе с терроризмом
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    Лавров: Россия готова усиливать взаимодействие со странами АСЕАН по борьбе с терроризмом

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    Лавров: Россия готова усиливать взаимодействие со странами АСЕАН по борьбе с терроризмом

    Москва, 2 августа. Россия готова усиливать взаимодействие со странами АСЕАН по борьбе с терроризмом, заявил в четверг на министерском совещании Россия — АСЕАН глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Он отметил, что Москва рассматривает государства АСЕАН как единомышленников на международной политической арене.

    «Мы приветствуем развитие наших отношений с АСЕАН по всем направлениям, в том числе и по вопросам, которые связаны с отражением новых вызовов и угроз, прежде всего, имею в виду терроризм и иностранных террористов-боевиков», — подчеркнул Лавров.

    Данное сотрудничество, по его словам, российская сторона готова развивать также в рамках Восточноазиатского саммита и регионального форума АСЕАН по безопасности.

    Лавров: Россия готова усиливать взаимодействие со странами АСЕАН по борьбе с терроризмом

    Также Лавров отметил торгово-экономическое взаимодействие России с АСЕАН. Как отметил глава российского МИД, сегодня ключевым вопросом является проработка предложений и проектов в области энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения, малого и среднего предпринимательства и экологии.

    Лавров напомнил, что в конце августа состоится совещание министров экономики стран АСЕАН. Дипломат выразил уверенность, что предстоящая встреча будет способствовать продвижению по данным направлениям.

    Автор: Василий Котов
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