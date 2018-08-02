В Германии рассказали, как США покупают у России «санкционный» газ

Берлин, 2 августа. Соединенные Штаты Америки демонстрируют двойные стандарты в своей политике противодействия строительству «Северного потока — 2». Об этом заявила немецкая газета Die Welt.

Издание обращает внимание на то, что страна, которая пытается помешать поставкам российского сырья в Европу, сама закупает сжиженный природный газ из Ямала.

«Ранее зимой два танкера с СПГ «Новатэка» пришли в США. «Новатэк» не продает напрямую американцам, но проданные партии газа отправляются именно туда», — отметила Die Welt.

По словам авторов статьи, этой зимой в США резко подскочила цена на газ из-за морозов. Кроме того, газовая инфраструктура в Бостоне недостаточно хорошо развита, чтобы покрывать все потребности в газе самостоятельно. Однако интерес вызывает то, что бостонские предприятия предпочли покупку российского СПГ отечественному продукту. Более того, российская компания «Новатэк», которая продает СПГ Соединенным Штатам, находится под американскими санкциями.

Как отмечает председатель правления «Новатэк» Леонид Михельсон, реализовать СПГ в своей же стране американцам мешают нормы каботажных перевозок 1920 года. Они запрещают каботажную перевозку (плавание коммерческих судов между портами одного государства) на судах неамериканского производства, а у США нет собственных СПГ-танкеров, пишет «Коммерсант».