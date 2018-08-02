Путин в День ВДВ рассказал о мужестве и героизме российских десантников

Москва, 2 августа. Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск РФ с Днем ВДВ. Об этом говорится на сайте Кремля.

Путин отметил мужество военных и преданность боевому братству. По словам главы государства, у Воздушно-десантных войск России богатая история. Путин уточнил, что этой историей и победами гордится нынешнее поколение солдат и офицеров.

Президент также напомнил, что представители ВДВ многие годы верой и правдой служили России, «неизменно демонстрировали высочайшую компетентность, собранность и личное мужество», а также были преданы боевому братству.

По словам Путина, россияне всегда будут помнить подвиг героев-десантников – ветеранов Великой Отечественной войны и всех военных, которые защищали интересы России в горячих точках. Напомним, 2 августа в России празднуется День Воздушно-десантных войск.