Стали известны подробности перехода трех российских биатлонисток на Украину

Москва, 2 августа. Как стало известно Федеральному агентству новостей, три российских биатлонистки Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко приняли решение выступать за Украину в связи с тем, что не проходили в основной состав юниорской сборной России.

Источники отмечают, что спортсменки числились во втором-третьем составе команды: соответственно, все поездки на международные соревнования оплачивал бы регион, который они представляют (Москаленко — Одинцово, Московская область; Бех и Рассказова — Хабаровский край). В случае отказа спортсменкам пришлось бы оплачивать из своего кармана или самостоятельно заниматься поиском средств.

Кроме того, по информации ФАН, все три спортсменки написали заявления об уходе из ГБУ «Спортивную школу олимпийского резерва №43» Москомспорта 1 июля, где они получали зарплаты. При этом тренер спортсменок Илья Лопухов до сих пор числится в штате, поскольку не выходит на связь и никак не реагирует на уведомления. В таком случае, вероятнее всего, тренер будет уволен по статье за прогулы.