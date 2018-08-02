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Санкции США не заставят Филиппины отказаться от покупки вооружений РФ
Общество
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    Санкции США не заставят Филиппины отказаться от покупки вооружений РФ

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    Возможные санкции США не заставят Филиппины отказаться от покупки вооружений РФ

    Сингапур, 2 августа. Возможные санкции США не заставят Филиппины отказаться от покупки российских вооружений, заявил в четверг глава филиппинского МИД Алан Питер Каэтано.

    Как он отметил, в последнее время СМИ активно прогнозируют, что в случае осуществления Манилой сделки по покупке оружия у Москвы, Вашингтон может ввести против Филиппин санкции.

    «Мы ожидали этого и ожидаем еще большего. Но я не думаю, что мы от этого (от покупки) откажемся», — подчеркнул Каэтано на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым «на полях» АСЕАН в Сингапуре.

    В заключение Каэтано поздравил российского коллегу с успешным проведением чемпионата мира по футболу, который проходил в России с 14 июня по 15 июля. Он отметил, что мундиаль был «просто потрясающим».

    В настоящее время США пытаются сорвать поставки истребителей F-35 Турции из-за планов Анкары по закупке российских ракетных систем С-400. Ранее Турция предупредила, что примет юридические меры в случае срыва поставок американских самолетов.

    Автор: Василий Котов
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