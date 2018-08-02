Эрдогану важно проявить силу: эксперт оценил обещание Турции ответить США на санкции

Анкара не оставит без ответа санкции Соединенных Штатов, с таким заявлением выступил глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Попытка США ввести санкции в отношении двух наших министров не останется без ответа», — заявил он.

Ранее Мевлют Чавушоглу дал понять, что Вашингтон не добьется выдачи пастора Эндрю Брансона при помощи санкций.

«Мы не сможем решить наши проблемы, если администрация США не поймет, что не достигнет своих незаконных требований с помощью таких методов», — заявил Чавушоглу.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Минфин Соединенных Штатов ввел санкции против министра юстиции и министра внутренних дел Турции. По ее словам, санкции были введены в связи с задержанием и арестом Эндрю Брансона. Кроме того, Сандерс добавила, что ограничительные меры против Турции были введены по распоряжению действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Турция показывает характер

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в интервью ФАН прокомментировал заявление главы турецкого МИД.

«Если честно, то поражает, с какой последовательностью готовы защищать своих и США, и Турция. Казалось бы, рядовое явление — задержание пастора. Но тут же два высокопоставленных турецких чиновника попадают под санкции, а Турция в ответ показывает характер. Другое дело, что вся история свидетельствует о высоком градусе противоречий между Анкарой и Вашингтоном. Как говорится, «прорвало». Формально Турция и США союзники по НАТО, делают одно общее дело. И Турция понимает, что ей выгодно дружить с Америкой. Но между государствами существует некое ментальное неприятие, идеологические разногласия», — пояснил Андрей Иванов.

На самом деле, заметил эксперт, противоречия существуют у всех стран, которые сотрудничают с США, за исключением, может быть, Европы. Но в Азии, Африке и Латинской Америке США не любят из-за их желания жить за счет других, продавливать свои интересы за счет провокаций и шантажа.