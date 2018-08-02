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Установлена личность разбившегося в Краснодарском крае пилота Ми-2
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    Установлена личность разбившегося в Краснодарском крае пилота Ми-2

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    Установлена личность разбившегося в Краснодарском крае пилота Ми-2

    Краснодар, 2 августа. Вертолет Ми-2 потерпел крушение в Краснодарском крае. Он принадлежал частной компании из Ставрополья и был задействован в выполнении сельскохозяйственных работ.

    Крушение произошло в Красноармейском районе. Как стало известно Федеральному агентству новостей, на борту находился один человек — Горохов А. Ю. 1968 года рождения, он погиб.

    Потерпевший крушение вертолет полностью сгорел. О причинах происшествия пока не сообщается. 

    Первые кадры с места падения вертолета Ми-2 на Кубани опубликовал «Пятый канал».

    Автор: Федор Веснин
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