Установлена личность разбившегося в Краснодарском крае пилота Ми-2

Краснодар, 2 августа. Вертолет Ми-2 потерпел крушение в Краснодарском крае. Он принадлежал частной компании из Ставрополья и был задействован в выполнении сельскохозяйственных работ.

Крушение произошло в Красноармейском районе. Как стало известно Федеральному агентству новостей, на борту находился один человек — Горохов А. Ю. 1968 года рождения, он погиб.

Потерпевший крушение вертолет полностью сгорел. О причинах происшествия пока не сообщается.

Первые кадры с места падения вертолета Ми-2 на Кубани опубликовал «Пятый канал».