В СБР отреагировали на заявление Киева о натурализации трех российских биатлонисток

Москва, 2 августа. Член правления Союза биатлонистов России и первый вице-президент по работе с региональными организациями Алексей Нуждов в разговоре с Федеральным агентством новостей прокомментировал заявление президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака.

По заявлению украинской стороны, российские биатлонистки Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко будут выступать в составе юношеской сборной Украины. Кроме того, работать с ними будет их тренер Илья Лопухов. Все они представляли ГБУ «Спортивную школу олимпийского резерва №43» Москомспорта. Ранее также сообщалось, что спортсменки и их тренер проходили сборы с командой Белоруссии, после чего обратились в ФБУ.

«На тот момент, когда все начиналось, Москаленко по возрасту еще не могла быть в сборной. Речь, прежде всего, идет о Бех и Рассказовой. Последняя была в составе юниорской сборной, по рейтингу она проходила. И не была на первом сборе — сослалась, что болеет. Такая была информация от федерации региональной и от тренера. Потом выяснилось, что она в Белоруссии: узнали об этом от президента белорусской федерации, когда он приехал на очередное совещание. Спросили региональную федерацию и школу — там тоже не знали. Бех и Рассказова уже выступали на международных соревнованиях, поэтому мы уведомили белорусскую сторону, что будем настаивать на карантине. Карантин подразумевает запрет на участие в международных соревнованиях на срок до двух лет, если спортсмен меняет страну, за которую будет выступать. Это делается через IBU», — рассказал Нуджов.

Кроме того, по его словам, в настоящий момент никаких официальных обращений в СБР в отношении спортсменок и тренера не поступало.