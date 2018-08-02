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«Это третий Майдан»: на Украине рассказали о «революции миграции»
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    «Это третий Майдан»: на Украине рассказали о «революции миграции»

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    «Это третий Майдан»: на Украине рассказали о «революции миграции»

    Киев, 2 августа. Третий Майдан на Украине уже идет, жители массово покидают страну, «голосуя ногами». Почему не возражают киевские власти, рассказал политолог Вадим Карасев.

    «Это и в социальном отношении выгодно для властей, это не создает армию безработных, социальные протесты не носят такой массовый масштаб – люди сами уезжают», — сказал Карасев в эфире телеканала «112 Украина».

    Украинский политолог подчеркнул, что происходящее — это «революция миграции». Граждане страны, по словам Карасева, поняли, что на Украине «ловить нечего».

    «Это третий Майдан. Это революция семей и индивидов, они сами уезжают. Сейчас никто не будет бунтовать в тех или иных странах – люди просто уезжают. Они понимают, что добиться тут ничего нельзя, а, если ты не можешь изменить власть и изменить ситуацию, надо поменять страну проживания. Люди выезжают, голосуя ногами», – подчеркнул политолог. 

    Отметим, ситуация с массовым отъездом из страны украинцев трудоспособного возраста, по мнению социологов, является настоящей национальной трагедией. Такую точку зрения поддержал и генерал ВСУ Николай Маломуж.

    По данным, представленным министерством социальной политики Украины, на сезонные работы из страны выезжают около 9 миллионов человек, а это более 37% трудоспособного населения. 

    «Это третий Майдан»: на Украине рассказали о «революции миграции»

    Автор: Федор Веснин
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