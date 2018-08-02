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Сирия: Россия зафиксировала шесть нарушений перемирия в провинциях Латакия, Алеппо и Хама
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    Сирия: Россия зафиксировала шесть нарушений перемирия в провинциях Латакия, Алеппо и Хама

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    Сирия: Россия зафиксировала шесть нарушений перемирия в провинциях Латакия, Алеппо и Хама

    Москва, 2 августа. За минувшие сутки Россия зафиксировала шесть нарушений режима прекращения боевых действий в сирийских провинциях Латакия, Алеппо и Хама. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном в четверг.

    «Российской частью <…> зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях: Латакия — три, Алеппо — два и Хама – один», — говорится в документе.

    Уточняется, что Турция в течение дня о нарушениях перемирия в Сирии не сообщала. При этом обстановка в зонах деэскалации остается стабильной, Центр по примирению враждующих сторон за последние 24 часа гуманитарных акций не проводил.

    Новые соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий с вооруженными формированиями и населенными пунктами не подписывались.

    Автор: Василий Котов
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