Сирия: Россия зафиксировала шесть нарушений перемирия в провинциях Латакия, Алеппо и Хама

Москва, 2 августа. За минувшие сутки Россия зафиксировала шесть нарушений режима прекращения боевых действий в сирийских провинциях Латакия, Алеппо и Хама. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном в четверг.

«Российской частью <…> зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях: Латакия — три, Алеппо — два и Хама – один», — говорится в документе.

Уточняется, что Турция в течение дня о нарушениях перемирия в Сирии не сообщала. При этом обстановка в зонах деэскалации остается стабильной, Центр по примирению враждующих сторон за последние 24 часа гуманитарных акций не проводил.

Новые соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий с вооруженными формированиями и населенными пунктами не подписывались.