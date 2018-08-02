Выборы президента Зимбабве прошли мирно — наблюдатели

Хараре, 2 августа. Президентские выборы в Зимбабве прошли мирно, заявила миссия Африканского союза по наблюдения за выборами.

То, что выборы в стране прошли мирно, подтвердили и китайские наблюдатели. Кроме того, они осудили Альянс MDC за организацию беспорядков в столице Зимбабве — Хараре, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Миссия Африканского союза по наблюдению за выборами отметила заметное улучшение политической обстановки в стране по сравнению с прошедшими в 2013 году голосованием.

Напомним, выборы президента Зимбабве прошли в понедельник, 30 июля. Отмечается, что средняя явка на прошедших президентских выборах по участкам составила 75%.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что действующий лидер Зимбабве Эммерсон Мнангагва возложил ответственность за беспорядки на главу оппозиционного альянса Нельсона Чамизу. В среду сторонники «Движения за демократические перемены», пытались штурмом взять территорию отеля Rainbow Towers, где на данный момент находится центральная избирательная комиссия и проходит подсчет голосов.