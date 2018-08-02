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Экономика
National Interest: У США остался единственный способ сорвать «Северный поток — 2»
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    National Interest: У США остался единственный способ сорвать «Северный поток — 2»

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    National Interest: У США остался единственный способ сорвать «Северный поток — 2»

    Вашингтон, 2 августа. Чем ближе завершение строительства «Северного потока —2», тем меньше у США шансов помешать реализации этого проекта. К такому выводу пришли аналитики американского издания National Interest.

    Власти США уже пригрозили санкциями всем участникам проекта, однако, по словам авторов статьи, политика санкций себя не оправдала. Подобные меры приводят лишь в возникновению дипломатических противоречий, но при этом никак не влияют на ситуацию.

    Единственный способ помешать эксплуатации газопровода — это стратегия «газовой геоэкономики». Она предполагает принятие ряда экономических мер по диверсификации сырьевого рынка Европы. Речь идет о поощрении поставок СПГ, причем не только американского, увеличении пропускной способности трубопроводов в Европе, кредитовании и проектном проектировании европейских проектов, связанных  с газом. Все это, как считают в NI, может составить конкуренцию «Северному потоку — 2».

    Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, эксперты признают, что американский сжиженный природный газ вряд ли найдет большой спрос в Европе. Ведь помимо того, что он будет дороже российского газа, Европе придется потратить около 10 млрд евро на строительство специальных терминалов для приема сырья.                                                                                                                                                                                                                

    Автор: Антон Соколов
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