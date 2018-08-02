Опасные вещества отравили воздух в Киеве

Киев, 2 августа. Уровень загрязнения воздуха в Киеве превышает допустимую норму в 5-7 раз. Об этом рассказали в Госслужбе Украины по ЧС.

По данным ведомства, воздух в столице Украины загрязнен диоксидом азота. Загрязнение превышает предельно допустимую норму в 5-7 раз. Особенно тревожная ситуация, по данным службы, сложилась в районах площадей Бессарабской и Демеевская, а также возле Оболонского проспекта. Не менее загрязненным является воздух на улице Довженко и проспекте Победы. Кроме того, уровень загрязнения формальдегидом превысил норму в 5-7,5 раза.

Как ранее рассказали в Укргидрометцентре, на Украине сейчас из-за погодных условий в приземном слое воздуха накапливаются вредные примеси​​​.

Ранее сообщалось, что Украина страдает от нехватки воды: в последние годы в стране критически низкий уровень наполнения рек — всего 20% от необходимой нормы.