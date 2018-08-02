Украинские раскольники собираются присвоить Киево-Печерскую и Почаевскую лавры

Киев, 2 августа. Украинские раскольники заявили, что собираются присвоить Киево-Печерскую и Почаевскую лавры. Глава непризнанного Киевского патриархата Филарет заявил, что Россия якобы не имеет отношения к «украинскими святынями». Он добавил, что лавры «должны быть переданы» раскольнической украинской церкви после того, как она получит автокефалию.

Киево-Печерскую и Почаевскую святыни Филарет назвал собственностью украинского государства. Он заявил, что якобы именно Киев передал «свою собственность» в пользование Украинской церкви Московского патриархата.

«Но когда будет здесь украинская церковь признана, то лавра — и одна, и вторая — будут переданы украинской церкви. Потому что это украинская святыня», — выразил мнение в интервью телеканалу «Прямой» Филарет.

Сегодня на Украине наряду с канонической Украинской православной церковью, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, действуют две непризнанные структуры — Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь.

Украинские власти, которые после 2014 года активно проводят политику, направленную против России, поддерживают неофициальную церковь и пытаются добиться для нее автокефалии. С соответствующей просьбой к Вселенскому патриарху обратился в апреле украинский президент Петр Порошенко.

Вместе с этим украинские власти постепенно разрабатывают законопроекты, которые дают возможность политикам влиять на назначение руководства религиозных организаций и фактически обязывают церкви выполнять предписания Киева.