Вертолет Ми-2 разбился в Краснодарском крае, есть жертвы

Краснодар, 2 августа. Один человек погиб при крушении вертолета Ми-2 в Краснодарском крае. Об этом в четверг сообщает источник в экстренных службах.

Отмечается, что вертолет рухнул в Краснодарском крае при проведении сельскохозяйственных работ. При крушении воздушного судна погиб пилот.

Источник уточнил, что при крушении вертолет загорелся, в результате воздушное судно полностью сгорело, передает ТАСС.

На место выехали экстренные службы. В настоящее время о причинах и обстоятельствах произошедшего ничего не сообщается.