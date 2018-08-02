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Вертолет Ми-2 разбился в Краснодарском крае, есть жертвы
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    Вертолет Ми-2 разбился в Краснодарском крае, есть жертвы

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    Вертолет Ми-2 разбился в Краснодарском крае, есть жертвы

    Краснодар, 2 августа. Один человек погиб при крушении вертолета Ми-2 в Краснодарском крае. Об этом в четверг сообщает источник в экстренных службах.

    Отмечается, что вертолет рухнул в Краснодарском крае при проведении сельскохозяйственных работ. При крушении воздушного судна погиб пилот.

    Источник уточнил, что при крушении вертолет загорелся, в результате воздушное судно полностью сгорело, передает ТАСС.

    На место выехали экстренные службы. В настоящее время о причинах и обстоятельствах произошедшего ничего не сообщается.

    Автор: Дана Балан
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