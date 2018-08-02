Меню
Происшествия
Мужчину в Уссурийском заливе унесло на надувном матрасе
Общество
В Индонезии появятся «10 новых Бали» для российских туристов
Следующая новость
Загрузка...

    Мужчину в Уссурийском заливе унесло на надувном матрасе

    54

    Мужчину в Уссурийском заливе унесло на надувном матрасе

    Владивосток, 2 августа. В Приморье сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций спасли пострадавшего мужчину на надувном матрасе, который уносило в море. Об этом в четверг сообщили в Дальневосточном региональном поисково-спасательном отряде МЧС РФ.

    По данным регионального ведомства, в минувшую среду, 1 августа, в поисково-спасательный отряд поступило сообщение о том, что в Уссурийском заливе мужчину на надувном матрасе уносит в открытое море.

    На место экстренно прибыли спасатели, которые в ходе операции обследовали практически тысячу квадратных километров акватории.

    В результате 52-летнего мужчину нашли в нескольких километрах от берега, течением его унесло к другому берегу бухты, сообщает Deita.ru.

    К счастью, мужчина не пострадал.

    Автор: Дана Балан
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.