Мужчину в Уссурийском заливе унесло на надувном матрасе

Владивосток, 2 августа. В Приморье сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций спасли пострадавшего мужчину на надувном матрасе, который уносило в море. Об этом в четверг сообщили в Дальневосточном региональном поисково-спасательном отряде МЧС РФ.

По данным регионального ведомства, в минувшую среду, 1 августа, в поисково-спасательный отряд поступило сообщение о том, что в Уссурийском заливе мужчину на надувном матрасе уносит в открытое море.

На место экстренно прибыли спасатели, которые в ходе операции обследовали практически тысячу квадратных километров акватории.

В результате 52-летнего мужчину нашли в нескольких километрах от берега, течением его унесло к другому берегу бухты, сообщает Deita.ru.

К счастью, мужчина не пострадал.