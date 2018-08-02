Обстрел ВСУ спровоцировал пожары в ДНР

Донецк, 2 августа. Три частных жилых дома в селе Коминтерново на юге Донецкой народной республики загорелись в результате вечернего обстрела со стороны украинских военных.

Об этом рассказали в администрации Новоазовского района. Отмечается, что украинские силовики обстреляли населенный пункт 1 августа около 18.00. В результате обстрела вспыхнул пожар в трех частных домах по улице Победы. Дома в селе Коминтерново потушили. Сейчас на месте работает оперативная группа представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Напомним, с 1 июля в Донбассе действует новый режим прекращения огня. Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала введение нового режима перемирия из-за сезона уборочных работ. Киев начал наступление на Донбасс весной 2014 года, когда ЛНР и ДНР после государственного переворота на Украине, заявили о своей независимости.