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Обстрел ВСУ спровоцировал пожары в ДНР
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    Обстрел ВСУ спровоцировал пожары в ДНР

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    Обстрел ВСУ спровоцировал пожары в ДНР

    Донецк, 2 августа. Три частных жилых дома в селе Коминтерново на юге Донецкой народной республики загорелись в результате вечернего обстрела со стороны украинских военных.

    Об этом рассказали в администрации Новоазовского района. Отмечается, что украинские силовики обстреляли населенный пункт 1 августа около 18.00. В результате обстрела вспыхнул пожар в трех частных домах по улице Победы. Дома в селе Коминтерново потушили.  Сейчас на месте работает оперативная группа представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

    Напомним, с 1 июля в Донбассе действует новый режим прекращения огня. Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала введение нового режима перемирия из-за сезона уборочных работ. Киев начал наступление на Донбасс весной 2014 года, когда ЛНР и ДНР после государственного переворота на Украине, заявили о своей независимости.

    Обстрел ВСУ спровоцировал пожары в ДНР

    Автор: Алия Садыкова
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