Мьянма в знак дружбы подарила России трех слонят

Москва, 2 августа. В Москву в сентябре доставят 3 азиатских слонят. Они переданы в дар России правительством Мьянмы в честь 70-летия установления дипломатических отношений стран.

«В Москву прилетят три азиатских слоненка в возрасте четырех лет… Перевезти слонов в Россию планируется в сентябре 2018 года», — отмечается в сообщении, появившемся на сайте мэрии Москвы.

Сообщается, что слонята будут жить в театре «Уголок дедушки Дурова», где созданы все условия для содержания животных. Азиатские (индийские) слоны — крупнейшие сухопутные животные, уступающие в размерах только африканским слонам. Вес взрослого самца может превышать пять тонн.

Чтобы адаптация животных прошла лучше, в Мьянму за ними отправится дрессировщик театра «Уголок дедушки Дурова».