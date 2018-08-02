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Мьянма в знак дружбы подарила России трех слонят
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    Мьянма в знак дружбы подарила России трех слонят

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    Мьянма в знак дружбы подарила России трех слонят

    Москва, 2 августа. В Москву в сентябре доставят 3 азиатских слонят. Они переданы в дар России правительством Мьянмы в честь 70-летия установления дипломатических отношений стран.

    «В Москву прилетят три азиатских слоненка в возрасте четырех лет… Перевезти слонов в Россию планируется в сентябре 2018 года», — отмечается в сообщении, появившемся на сайте мэрии Москвы.

    Сообщается, что слонята будут жить в театре «Уголок дедушки Дурова», где созданы все условия для содержания животных. Азиатские (индийские) слоны — крупнейшие сухопутные животные, уступающие в размерах только африканским слонам. Вес взрослого самца может превышать пять тонн.

    Чтобы адаптация животных прошла лучше, в Мьянму за ними отправится дрессировщик театра «Уголок дедушки Дурова».    

    Мьянма в знак дружбы подарила России трех слонят

    Автор: Федор Веснин
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