Экономист оценил влияние возможных санкций США против госдолга РФ на рубль

Аналитики Citigroup спрогнозировали падение рубля на 15% в случае введения санкций США против российского госдолга. Мнение экспертов приводит Bloomberg. На подобный шаг Соединенные Штаты могут пойти при «худшем сценарии», если он будет реализован, иностранцам запретят покупать отечественные облигации.

Известный российский экономист, доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Сергей Хестанов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что прогнозирование политических событий — это неблагодарное дело, и ситуация может резко поменяться как в одну, так и в другую сторону.

«Что касается оценки 15-процентного падения, с этим можно согласиться только с одной важной оговоркой: если предположить, что на этом санкционный процесс закончится. Но как показывает опыт, обычно если вводятся одни санкции, то они так или иначе провоцируют и введение следующих.

С этой точки зрения, когда каждый новый виток санкций провоцирует следующий, мне кажется, 15% — это слишком оптимистичная оценка. Если до этого дойдет, санкционная спираль будет раскручиваться заметно быстрее, и 15% падение не ограничится», — указывает экономист.

Если санкции будут введены исключительно против государственного долга, то ничего страшного с российской экономикой не произойдет.

«У нас профицитный бюджет, в последние годы у нас заметно наращиваются резервы. В этих условиях, даже если предположить, что полностью будет прекращена покупка российского госдолга нерезидентами, существенного влияния [на экономику] это не окажет. Но специфика санкционных процессов состоит в том, что тот или иной шаг провоцирует следующий.

Есть такой термин «самоподдерживающийся процесс». И наибольшая опасность как раз таки кроется не в формальном ограничении доступа к госдолгу, а в том, что этот шаг эффективно подтолкнет к следующим», — предупреждает Сергей Хестанов.

Наиболее болезненным для России было бы введение ограничения на покупку российских нефти и газа по иранскому образцу. К счастью, до этого шага пока далеко.