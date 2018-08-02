Вызывающее поведение не красит Ереван: в Госдуме обеспокоены судьбой российско-армянских отношений

Судебное преследование в Армении генсека Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова вызвало «особое раздражение» в России. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в госструктурах.

Юрию Хачатурову предъявлено обвинение в «узурпации государственной власти» в рамках дела о силовом разгоне акций протеста оппозиции в марте 2008 года. Тогда нынешний генсек ОДКБ возглавлял ереванский гарнизон.

В Москве вызвал «особое раздражение» тот факт, что Ереван не предупредил партнеров по военно-политическому блоку о том, что в отношении его генсека может быть выдвинуто обвинение.

«Армянские разборки наносят колоссальный урон имиджу всей организации [ОДКБ], странно, что они сами этого не понимают», — сообщил «Коммерсанту» источник, близкий к администрации президента РФ.

А собеседник, близкий к ОДКБ, заявил газете, что «попытка очернить Хачатурова и всю организацию инспирирована внерегиональными игроками».

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в комментарии Федеральному агентству новостей сказал, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть публикацию «Коммерсанта», но имеет свой взгляд на происходящее.

«Юрий Хачатуров стоит во главе международной организации и в этой связи пользуется определенными привилегиями и иммунитетами. К тому же он обеспечивает безопасность современной Армении в рамках ОДКБ. И такое вызывающее поведение в отношении генсека ОДКБ не украшает Ереван и российско-армянские отношения», — заметил Леонид Калашников.

Однако парламентарий подчеркнул, что то, что сегодня происходит, на его взгляд, вряд ли можно назвать намеренными действиями, направленными на ухудшение связей России с Арменией.

«Не думаю, что это сделано специально. И не думаю, что нынешнее руководство Армении хотело спровоцировать конфликт через Хачатурова. Хотя это, конечно, не может не беспокоить, — сказал Леонид Калашников. — Все-таки это связано с расследованием дела бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, а не с какими-то планами обидеть Москву».

Добавим, что накануне по поводу российско-армянских отношений высказался министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.