Сирия неизвестная: репортер ФАН посетил «чужую» деревню Рафид, где базируется «Джебхат ан-Нусра»

Расположенный в буферной зоне Голанских высот населенный пункт Рафид находится под негласным контролем боевиков запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1. Подробности — в материале корреспондента Федерального агентства новостей (ФАН), который побывал в «чужой» деревне и прислал эксклюзивные кадры из стана террористов.

Из Дамаска в Эль-Кунейтру

Расстояние от сирийской столицы до деревушки Рафид составляет около 80 километров, однако из-за перекрытых то тут, то там федеральных трасс дорога у нас заняла около полутора часов. По пути к юго-западу от Дамаска нам встречались как незатронутые войной города вроде Катаны и Джайдат Артуза, где местные жители активно поддерживают центральное правительство САР и сохраняют выцветшие от времени портреты президента республики Башара Асада, так и города, где последствия войны можно лицезреть во всей красе: Саса, Джабан, Машара и другие.

Заезжая в провинцию Эль-Кунейтра, можно заметить, что разрушений становится еще больше – часть домов не имеет стен, в стенах других зияют дыры, через которые видна противоположная улица, некоторые постройки полностью уничтожены. Все это дает понять, что раньше здесь разворачивались ожесточенные уличные бои.

На подъездах к Рафиду

Чем ближе мы подбирались к точке назначения, тем больше понимали — выставленные патрули правительственных сил находятся в режиме постоянной боевой готовности. Разница с Дамаском на лицо: привычно «расслабленные» сирийские военные, которые по своему обыкновению практически не используют личное оружие и попивают мате на КПП, здесь выглядят напряженными и практически все ходят в бронежилетах и с автоматами Калашникова наперевес. Более того, они тщательно досматривают каждый проезжающий автомобиль и особенно автобусы.

На одном из контрольных пунктов генерал армии САР дал нам в помощь двух свободных солдат, которые на мотоцикле показывали дорогу, так как можно легко заплутать во множестве сирийских деревень и случайно налететь на позиции боевиков. Сопроводив нас до ближайшего к Рафиду населенного пункта, солдаты разворачиваются, желают нам удачи и уезжают – далее заходить бояться.

На чужой стороне

Через 5-6 километров мы наконец въезжаем в деревню. По сообщениям многих источников, она должна находиться под контролем сирийских солдат, однако последние эту информацию не подтверждают — жители Рафида фактически предоставлены сами себе. Несмотря на то, что боев здесь не было, в воздухе пахнет порохом и вдоль дороги можно увидеть стреляные гильзы.

В Рафиде работают магазины, по главной дороге, которая разрезает весь населенный пункт, ездят водовозки и замотанные в шемаг мотоциклисты. Женщины и дети прогуливаются по тротуарам. Тем не менее нас не оставляет впечатление, что это «чужая» деревня.

Назад!

Проехав деревню практически насквозь решаем вернуться, так как двигаться дальше просто опасно. Развернувшись, на одном из щитков замечаем эмблему запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан Нусра». При этом вывеска свежая. Видно, что ее недавно обновили, так как краска от почти бесперебойно палящего солнца еще нисколько не выцвела.

Выехав из деревни, ускоряемся и летим к ближайшему КПП, где и узнаем, что в населенном пункте несколько раз были замечены боевики. В основном они выбираются в ночное время, а днем предпочитают отсиживаться в подвалах или брошенных домах. По словам одного из сирийских военных, ситуация с населенным пунктом сложная, так как он относиться к буферной зоне Голанских высот, и войска ООН в соответствии с принятой в 1974-м году резолюцией №350 не допускают в Рафид правительственные войска САР. Так работает положение о разведении израильских и сирийских вооруженных сил.

1 Организация запрещена на территории РФ.