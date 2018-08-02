Сирия, 2 августа. Жители города Нава на западе Даръа устроили демонстрацию в поддержку САА. Новый взрыв СВУ произошел недалеко от Маарет Ан-Нумана на юге Идлиба. При обрушении здания в городе Алеппо погибли мирные жители, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут огонь по укреплениям террористов ИГ1 на северо-востоке провинции Эс-Сувейда.

«Тахрир Аш-Шам»: продолжает вести перестрелки с САА к юго-западу от Алеппо.

«Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир»: пополнила свои ряды в провинции Идлиб.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва к востоку от города Маарет Ан-Нуман на юге Идлиба.

Провинция Алеппо

На юго-западе от Алеппо продолжаются интенсивные перестрелки между правительственными войсками и боевиками исламистских формирований. По информации Twitter-канала (24Aleppo), артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) ведут огонь по оборонительным сооружениям группировок вооруженной оппозиции, сотрудничающих с террористическим объединением «Хайят Тахрир Аш-Шам», в районе населенных пунктов Зейтан и Халса. Оппозиционный новостной портал Jisr TV заявляет о том, что во время обстрелов исламистов силы САР якобы понесли потери в живой силе, тем не менее официальные СМИ данные сведения не подтверждали. Напомним, накануне также отмечались вооруженные стычки на окраинах административного центра региона. Первыми нанесли удар боевики — под обстрелом оказался район Аль-Хамдания.

Между тем интернет-портал Halab Today TV передает, что в одном из центральных кварталов Алеппо рухнуло здание, пострадавшее во время прошлых ударов исламистов. В результате случившегося погиб водитель бульдозера, а также три местных жителя.

Провинция Даръа

Информационное агентство Al Masdar News сообщает о том, что население города Нава, расположенного в западной части провинции, вышло на улицы, чтобы заявить о своей приверженности правительству САР, а также выразить благодарность Сирийской арабской армии (САА), освободившей населенный пункт от оккупации боевиков вооруженной оппозиции. Демонстранты несли в руках плакаты с портретами президента Башара Асада, а также подняли над Навой сирийский флаг. Напомним, город перешел под контроль САА во второй половине прошлого месяца. В результате переговоров с представителями российского Центра по примирению враждующих сторон радикалы согласились заключить мирное соглашение с властями, в рамках которого они выехали в Идлиб, передав свои позиции САА.

Двумя днями ранее было объявлено о завершении военной операции в юго-западе Сирии, после того как последние районы, занимаемые «Джейш Халид ибн Аль-Валид», перешли под контроль САА. Накануне поступала информация о том, что еще во время противостояния группа террористов ИГ сдалась САА. Согласно данным военных источников AMN, более 200 радикалов ИГ были задержаны в бассейне реки Ярмук у населенного пункта Аш-Шаджара. Кроме того, была опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент капитуляции джихадистов.

Провинция Идлиб

Военный источники в социальной сети Twitter (Elizrael) и (QalaatAlMudiq) заявляют, что ряды антиправительственной коалиции «Национальный фронт освобождения» («Джебхат аль-Ватания лил Тахрир») пополнили боевики из формирований «Джебхат Тахрир Сурия», «Джейш Аль-Ахрар» и «Сукур Аш-Шам». Напомним, о создании «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир» было объявлено в мае. Известно, что альянс пользуется поддержкой Турции.

Тем временем в южной части региона произошел очередной взрыв. Как передает Twitter-канал (SyriawatanNews), СВУ было активировано к востоку от города Маарет Ан-Нуман на территориях, подконтрольных исламистам возглавляемого «Джебхат Ан-Нусрой»1***объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам». Сведений о возможных погибших или раненых среди мирных жителей пока не поступало. По предварительным данным, за организацию теракта ответственны так называемые «спящие ячейки» «Исламского государства», осуществляющие подпольные вылазки в тылу исламистов.

Провинция Эс-Сувейда

Правительственные подразделения не прекращают обстреливать анклав боевиков «Исламского государства» на северо-востоке провинции. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (SyriaWar2), части Сирийской арабской армии (САА) ведут огонь по укреплениям боевиков из артиллерии. Напомним, накануне боевики, базирующиеся в данном районе, предприняли вылазку на позиции войск САР в районе авиабазы «Хальхала». Как сообщалось ранее, при помощи российских военных самолетов нападение было отбито. Напомним, впервые джихадисты ИГ были замечены в Эс-Сувейде в начале июня. Военные эксперты уверены, что внезапное возникновение анклава ИГ является следствием деятельности американских военных на базе «Ат-Танф» в Хомсе, которые продолжают спонсировать радикалов. Притом, большинство из них относится отнюдь не к «умеренной оппозиции».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)