Командующий рассказал о разработке новой техники для ВДВ до 2027 года

Москва, 2 августа. Командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Андрей Сердюков рассказал о планах по развитию ВДВ до 2027 года. По его словам, за это время будут начаты 20 новых опытно-конструкторских работ по созданию техники для войск.

«До 2027 года спланировано около 20 опытно-конструкторских работ (ОКР) для развития Воздушно-десантных войск», — пояснил Сердюков.

Он уточнил, что речь идет о разработке новой техники для артиллерии, противовоздушной обороны и боевых подразделений ВДВ. Командующий также отметил, что за последние пять лет Воздушно-десантным войскам было поставлено свыше 42 тысяч образцов вооружений и военной техники.

2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск РФ. Ранее в четверг, как сообщала «Газета.ру», Минобороны обнародовало ранее засекреченные документы начального периода Великой Отечественной войны о создании ВДВ.