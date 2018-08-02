Меню
Россия
Командующий рассказал о разработке новой техники для ВДВ до 2027 года
Россия
Командующий рассказал о разработке новой техники для ВДВ до 2027 года
Следующая новость
Загрузка...

    Командующий рассказал о разработке новой техники для ВДВ до 2027 года

    31

    Командующий рассказал о разработке новой техники для ВДВ до 2027 года

    Москва, 2 августа. Командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Андрей Сердюков рассказал о планах по развитию ВДВ до 2027 года. По его словам, за это время будут начаты 20 новых опытно-конструкторских работ по созданию техники для войск.

    «До 2027 года спланировано около 20 опытно-конструкторских работ (ОКР) для развития Воздушно-десантных войск», — пояснил Сердюков.

    Он уточнил, что речь идет о разработке новой техники для артиллерии, противовоздушной обороны и боевых подразделений ВДВ. Командующий также отметил, что за последние пять лет Воздушно-десантным войскам было поставлено свыше 42 тысяч образцов вооружений и военной техники.

    2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск РФ. Ранее в четверг, как сообщала «Газета.ру», Минобороны обнародовало ранее засекреченные документы начального периода Великой Отечественной войны о создании ВДВ.

    Автор: Василий Котов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.