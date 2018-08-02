Западные СМИ: Военные базы США в Европе сильно зависят от России

Россия стремится увеличить свою долю на европейском энергетическом рынке, и проект газопровода «Северный поток — 2», несомненно, ей в этом поможет. Зависимость европейских стран от российской энергии вызывает серьезную озабоченность у американских законодателей. Они заявляют, что военные базы США в Европе также сильно зависят от энергии, поставляемой Россией.

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «U.S. Military Bases In Europe Depend On Russian Energy» («Военные базы США в Европе сильно зависят от российской энергии»), опубликованной на информационном портале Oil Price. Автор: Светлана Параскова (Svetlana Paraskova).

Законодатели США уже потребовали от министерства обороны сократить зависимость американских баз в Европе от российских поставок, а также предложили ввести санкции против участников проекта «Северный поток — 2». Данные, предоставленные Управлением логистики Минобороны США, говорят о том, что около 40% нефти, используемой на американских военных объектах в Германии, поступает из России. Это вызвало серьезную озабоченность, поскольку, например, авиабаза «Рамштайн» (Ramstein) на юге Германии является штаб-квартирой ВВС США в Европе (United States Air Forces in Europe (USAFE)), а также опорным пунктом ВВС США на территории Германии и одной из баз НАТО.

«Американским базам потребуются резервные источники питания и мощные запасные генераторы, если военачальники США решат уменьшить свою зависимость от российской энергии. На базах крайне важно обеспечить непрерывное и надежное электроснабжение. Недопустимо, чтобы на военных объектах регулярно отключался свет или появлялись другие проблемы с энергией», — пишет Констанс Дорис, вице-президент аналитического центра Lexington Institute.

Резервное питание может поступать от микрогридов (небольших локальных энергосистем, создающих на определенной территории собственные энергосетевые структуры). Такая система способна хранить резервную энергию в достаточных объемах для того, чтобы обеспечивать работу электромобилей (EV) и даже удовлетворять потребности целых зданий.

По словам Дорис, поставки энергии из России в Европу будут только продолжать расти, и военным базам США необходимо найти альтернативы. Например, российский газовый гигант «Газпром» увеличивает объемы экспорта в Европу. Продажи российского газа в первом полугодии 2018 года впервые превысили 100 млрд кубометров и составили 101,2 млрд кубометра, что на 5,8% больше, чем в первом полугодии 2017 года. Об этом заявили официальные представители «Газпрома».



Проект газопровода «Северный поток — 2» (который тоже находится под руководством «Газпрома»), подвергся критике со стороны некоторых институтов Европейского союза (ЕС), а также некоторых членов ЕС. Законодатели США тоже решительно осудили проект, заявив, что работа газопровода лишь усугубит энергетическую зависимость Европы от Москвы.

В начале этого года Вашингтон начал намекать на возможные санкции в отношении участников проекта. В середине июля американский сенатор Джон Баррассо предложил коллегам законопроект, призванный «помочь членам Организации Североатлантического договора (НАТО) избежать политического принуждения и манипулирования со стороны России».

Законопроект о сотрудничестве в области энергетической безопасности с партнерами в Европе предполагает обязательное введение санкций в отношении проектов российских трубопроводов, таких как «Северный поток — 2».

На прошлой неделе группа сенаторов во главе с Пэтом Туми (от Республиканской партии) и Бобом Кейси (от Демократической партии) призвала министерство обороны покупать меньше энергии у России.

«Значительная доля энергии, используемой американскими военными базами в Европе, в настоящее время поступает из России. Это делает военные объекты уязвимыми для преднамеренных сбоев в поставках со стороны российского правительства. Это также подрывает усилия США, направленные на то, чтобы сдерживать российскую агрессию в Европе», — заявили Туми, Кейси и 11 других сенаторов, которые подписали это письмо.

«Мы ожидаем, что Российская Федерация будет продолжать использовать энергию — электричество, природный газ, нефть и нефтепродукты — как политическое оружие в Европе. Поэтому Соединенные Штаты должны быть готовы сдерживать любые угрозы, исходящие от России», — добавили законодатели.

Микрогриды и другие системы хранения энергии могут помочь американским базам обеспечить резервное энергоснабжение, но это неизбежно потребует существенных финансовых затрат.