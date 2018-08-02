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«Похоже, сейчас в США времена русофобии»: адвокат назвал задержание Бутиной опасным прецедентом
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    «Похоже, сейчас в США времена русофобии»: адвокат назвал задержание Бутиной опасным прецедентом

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    «Похоже, сейчас в США времена русофобии»: адвокат назвал задержание Бутиной опасным прецедентом

    Вашингтон, 2 августа. Задержание в США россиянки Марии Бутиной является опасным прецедентом, считает ее адвокат Роберт Дрисколл.

    Дрисколл заявил, что, следуя логике Вашингтона, иностранных бизнесменов, которые приезжают в США на мероприятия и обсуждают какую-то ситуацию и высказывают свое мнение, тоже могут обвинить в тайной деятельности.

    «Похоже, сейчас в США времена русофобии», — цитирует RT адвоката. 

    Адвокат Бутиной добавил, что по многим обвинениям до сих пор не представлено никаких доказательств, при этом не исключено, что их и вовсе не будет.

    «Все в итоге выяснится, ведь судебное разбирательство для того и нужно — чтобы добиваться доказательств от представителей государственного обвинения», — добавил он.

    Кроме того, Дрисколл заявил, что сделает все возможное, чтобы добиться справедливого разбирательства, хотя, признался он, «будет нелегко».

    «Я думаю, что в конечном счете нам удастся добиться справедливого суда для Марии Бутиной», — отметил Дрисколл.

    Адвокат также прокомментировал решение американских властей, которые утверждают, что россиянка собиралась бежать от правосудия, оставить Бутину под стражей. Дрисколл уточнил, что он проинформировал соответствующие органы о намерении Бутиной переехать в Южную Дакоту, где живет ее молодой человек. При этом, подчеркнул адвокат, Бутина не пыталась сбежать в Россию.

    Напомним, Марию Бутину задержали в США в июле, ее обвинили в работе иностранным агентом. Россиянке грозит до 15 лет лишения свободы. Бутина в суде заявила, что невиновна. В российском МИД уточнили, что задержание Бутиной произошло перед российско-американским саммитом в Хельсинки. Во внешнеполитическом ведомстве считают, что власти США хотели минимизировать позитивный эффект от встречи.

    Автор: Дарья Смолина
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