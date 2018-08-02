«Похоже, сейчас в США времена русофобии»: адвокат назвал задержание Бутиной опасным прецедентом

Вашингтон, 2 августа. Задержание в США россиянки Марии Бутиной является опасным прецедентом, считает ее адвокат Роберт Дрисколл.

Дрисколл заявил, что, следуя логике Вашингтона, иностранных бизнесменов, которые приезжают в США на мероприятия и обсуждают какую-то ситуацию и высказывают свое мнение, тоже могут обвинить в тайной деятельности.

«Похоже, сейчас в США времена русофобии», — цитирует RT адвоката.

Адвокат Бутиной добавил, что по многим обвинениям до сих пор не представлено никаких доказательств, при этом не исключено, что их и вовсе не будет.

«Все в итоге выяснится, ведь судебное разбирательство для того и нужно — чтобы добиваться доказательств от представителей государственного обвинения», — добавил он.

Кроме того, Дрисколл заявил, что сделает все возможное, чтобы добиться справедливого разбирательства, хотя, признался он, «будет нелегко».

«Я думаю, что в конечном счете нам удастся добиться справедливого суда для Марии Бутиной», — отметил Дрисколл.

Адвокат также прокомментировал решение американских властей, которые утверждают, что россиянка собиралась бежать от правосудия, оставить Бутину под стражей. Дрисколл уточнил, что он проинформировал соответствующие органы о намерении Бутиной переехать в Южную Дакоту, где живет ее молодой человек. При этом, подчеркнул адвокат, Бутина не пыталась сбежать в Россию.

Напомним, Марию Бутину задержали в США в июле, ее обвинили в работе иностранным агентом. Россиянке грозит до 15 лет лишения свободы. Бутина в суде заявила, что невиновна. В российском МИД уточнили, что задержание Бутиной произошло перед российско-американским саммитом в Хельсинки. Во внешнеполитическом ведомстве считают, что власти США хотели минимизировать позитивный эффект от встречи.