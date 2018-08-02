Ученые разработали посуду с электродами, которая может менять вкус пищи

Москва, 2 августа. Международная группа ученых разработала палочки для еды, которые могут менять вкус блюда на более кислый или соленый.

Как пишет Food Research International, это возможно благодаря электродам, которые установлены по краям тарелки, идущей в комплекте вместе с палочками. При этом палочки также являются электродами.

Как объяснили ученые, они соединены между собой платой и аккумулятором. В посуду встроен индикатор, который распознает вкус еды. Суть работы механизма состоит в том, что в мозг человека, который пользуется посудой, поступают сигналы, делающие еду более кислой или соленой.

По словам ученых, чтобы мозг воспринял еду как кислую, по электродам поступает стимуляция с силой тока 180 мкА и скважностью 70%. При этом, чтобы еда казалась соленой — током 40 мкА и скважностью 20%. Отмечается, что новинку протестировали на 30 добровольцах.