Новые дорожные знаки могут появиться в России

Москва, 2 августа. В России могут появиться новые дорожные знаки. Их хотят ввести для велосипедистов и автомобилей дипломатического корпуса.

В частности, речь идет о таких знаках, как «Велосипедная зона» и «Стоянка только транспортных средств дипломатического корпуса», сообщили представители Минтранса РИА Новости.

При этом знаки «Трамвайная полоса», «Следующий перекресток», «Простая вафля», «Способ парковки» и «Диагональный переход», о возможном появлении которых сообщали СМИ, вводить не планируется, уточнил источник.

Как сообщало «Утро.ру», в июле в России начала действовать новая редакция Правил дорожного движения, которая вводит ограничение на въезд машин с грязным выхлопом. Нововведение повлекло за собой появление новых знаков на российских дорогах. Среди них — «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств» и «Экологический класс транспортного средства».