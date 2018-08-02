Трусы или крестик: фанатов «пророссийского» Усика поставили на Украине перед выбором

Киев, 2 августа. Фанатов украинского боксера Александра Усика поставили перед выбором после пресс-конференции спортсмена в киевском торговом центре «Гулливер», в ходе которой боксер откровенно рассказал о своем отношении к званию Героя Украины, Донбассу и многом другом. Об этом написал журналист и блогер Айдер Муждабаев на своей странице в социальной сети Facebook.

«Трусы или крестик, фанаты Усика, выбирайте — дальше строить из себя одновременно патриотов Украины не выйдет. Это стопроцентный враг Украины, его смотрят только враги Украины, больше никто. Ваш кумир Усик поддерживает крестный ход московских попов», — призвал Муждабаев.

По мнению блогера, украинские поклонники Усика «глупы», если не понимают, что боксер «не является патриотом своей страны».

Ранее Усик отказался от звания Героя Украины, заявив, что не нуждается в звездах и регалиях.

Кроме того, спортсмен ответил на критику опальной националистки Ларисы Ницой, которая после его победы в Москве назвала боксера «трусом». Усик предложил всем критикам и недовольным выйти и драться против него тет-а-тет.

Усик также в ходе пресс-конференции призвал земляков не смотреть телевидение, где говорят об «агрессоре» и «хороших киевских властях».

Украинский боксер обратился к киевскому руководству и попросил вернуть их мир в страну, а также повысить пенсионные выплаты.

Напомним, 31-летний украинец в финальной схватке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) одержал бескомпромиссную победу над россиянином Муратом Гассиевым и стал абсолютным чемпионом мира.