Лондон, 2 августа. Ежегодно тысячи британок становятся жертвами замужества по принуждению — преступной схемы, благодаря которой мигранты получают британское гражданство. Как пишет Times, иностранцы похищают жительниц Соединенного Королевства и увозят в свои страны, чтобы там насильно женить их на себе и получить визу для постоянного проживания в Великобритании.

Как сообщают правозащитники, похищенные подвергаются насилию, и в случае беременности жертвы процесс получения британской визы упрощается. Департамента правительства Великобритании, ответственный за иммиграционный контроль (Хоум-офис) в курсе происходящего, однако, даже несмотря на призывы женщин не давать визы их «мужьям», не в состоянии ничего предпринять, опасаясь обвинений в расизме.

В благотворительную организацию Karma Nirvana, оказывающую поддержку жертвам замужества по принуждению, ежегодно поступает около 13 тысяч звонков по горячей линии.

«Эта проблема касается всей страны. Даже когда официальные лица знают, что они имеют дело с браком по принуждению, они считают, что традиции, культура и религия имеют первостепенное значение в решении таких вопросов», — говорит основатель организации Джесвиндер Сангера.

«Мы были свидетелями поистине шокирующих случаев. Девочки подвергаются физическому и сексуальному насилию со стороны мужчин», — рассказывает основатель благотворительной организации Freedom Анита Прем.

В 2012 году комитет по домашним делам Великобритании (Home Affairs Committee) заявил, что «разочарован» отсутствием прогресса в решении этой проблемы.

Заставлять кого-либо вступать в брак, а также вывозить этого человека за границу, чтобы вступить с ним в брак считается незаконным с 2014 года. Такое преступление карается лишением свободы сроком до семи лет.

Некоторые жертвы пытаются намеренно заблокировать визы своим «супругам».

«Если человек отказывается выступать в качестве спонсора заявки на получение визы, то такая виза не должна быть выдана», — сказал официальный представитель Хоум-офис.

Там подчеркнули, что выдавать визы мужчинам, которые принуждают подростков к вступлению в брак, недопустимо.

Зачастую женщин и девушек отправляют за границу, где они подвергаются сексуальному насилию, а затем Хоум-офис позволяет их мужьям «осесть» в Великобритании. Но всего этого департамент предпочитает не замечать. Часто злоумышленники считают, что беременность их жертвы упростит процесс получения визы, и зачастую это действительно так.

Официальные лица получают тысячи запросов от женщин по поводу блокировки визы для их «мужей». Благотворительные организации заявляют, что масштаб проблемы преуменьшен правительственными организациями. Они обвиняют Хоум-офис в том, что он не способен оградить страну от преступных, нелегальных мигрантов, но в ответ активистов лишь обвиняют в «расизме».

Самая большая проблема заключается в том, что правительство предпочитает закрывать глаза на ситуацию и молчать о многочисленных жертвах, вместо того, чтобы пересмотреть миграционные законы и способствовать решению проблемы, пишет издание.