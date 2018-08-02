Вопросы заданы: Дмитрий Лекух об амбициях, за которые погибли в ЦАР российские журналисты

В отличие от многих коллег, я с погибшим в Центрально-Африканской Республике журналистом Орханом Джемалем был знаком крайне поверхностно. Так, по совместному участию в некоторых телевизионных ток-шоу. «Привет — привет», не более того.

Причина предельно проста: покойный при жизни, Аллах ему судья, мне активно не нравился. О чем я ему однажды, когда он пошел на сближение, предельно честно сказал, предложив «держать дистанцию». Надо отдать должное, лишних вопросов не было, и после этого мы только здоровались: нормальный журналистский профессиональный быт.

Впрочем, это сейчас не важно: и он, и его коллеги были гражданами моей страны, пусть и идеологически ей враждебными. И были они, вне всякого сомнения, крепкими профессионалами, исполнявшими, как они это понимают, свой журналистский долг.

Поэтому неправильно совсем не думать об их гибели. Каким бы ни было идеологическое содержание их последнего задания, погибли они, с точки зрения профессии, достаточно красиво и честно. В бою.

И теперь только и остается, что размышлять: зачем все это случилось и чья в том была вина. И выгода.

А вот тут все просто.

Чужие против хищников

Тот факт, что в ЦАР работают русские, не был секретом ни для кого — включая вечно «тревожащуюся» международную общественность. Достаточно поднять заявление российского МИД от марта сего года, в котором черным по белому написано: в ЦАР работают российские военные советники, которые вполне официально обучают местных по согласованной с ООН программе, чтобы бороться с терзающими страну бандитами.

Более того, о наличии там русских — вполне законном, хотя и «нежелательном», — многократно писала и британская, и особенно французская пресса.

Столь же ясная ситуация — с самой ЦАР. Это самая бедная страна мира, вокруг которой десятки лет ведутся разговоры о месторождениях алмазов, урана, золота или даже нефти. Но никаких существенных активов за эти годы так и не было найдено, поэтому говорить о перспективности ЦАР с точки зрения бизнеса нерационально.

Впрочем, причина бедности ЦАР хорошо известна: Франция в течение нескольких десятков лет активно использовала ЦАР, считая эту территорию только формально «независимой».

Но «внезапно» туда пришли игроки посерьезнее, чем все более опереточная в последние годы Пятая республика. Китайцы.

Дальше был стандартный набор современных колониальных войн с полным «фаршем», включая исламистский переворот, скинувший прокитайское правительство, но по итогам все равно потерпевший неудачу.

Все это закончилось приглашением русских — судя по всему, согласованным, как минимум, с китайцами, — у которых там есть свои интересы и которые умеют делать террористам больно, что они прекрасно доказали в Сирии. Словом, все интересы великих держав там объявлены чуть ли не официально. Все «заинтересанты» где-то пытаются договариваться, где-то ведут в меру грязную, но вполне в «правилах черного континента» борьбу между собой.

Это — нормально.

Между чашечками кофе

О чем это говорит? О том, что никакой насущной необходимости в проведении «специального расследования», да еще и в таких условиях, без сопровождения и охраны, у группы Джемаля просто не было.

То, что они там собирались «доказать», никто и никогда не отрицал. Сенсации из этого не сделаешь, ибо ничто из накопанного «за рамки» не выйдет. Это «черная Африка»: там даже «волонтеры ООН» массово пользуют девочек-малолеток, и когда это официально всплывает, этим никого не удивишь. Именно так: публику события в ЦАР не интересуют даже «между двумя чашечками кофе».

Поэтому тут даже «адресной аудитории» не найдешь. Ну, Африка, там стреляют и убивают. Дальше-то, простите, что? Даже на передовицу в бульварной прессе такое не потянет.

Послать туда съемочную группу с известными в России журналистами? А смысл-то в чем? Ни во Франции, ни в США, «уши» которых есть по всему Земному шару, парни совсем не «медийны». То есть не интересны даже «на личном» уровне, какой бы материал они оттуда ни привезли.

Да и в нашей стране их материал был бы интересен разве что той весьма специфической, надо отдать должное, аудитории, которой для обвинений «проклятого режима» не нужна никакая Африка. У них в подъезде лично Путин лампочки регулярно выкручивает и в лифте нужду справляет — какая уж тут, извините, ЦАР.

Ответы будут найдены

Вот тут-то и возникают вопросы.

В первую очередь, к заказчикам, которые хорошо известны. Это абсолютно невнятный «Центр управления расследований» Андрея Коняхина, организация в профессиональном смысле предельно стремная, вся ценность которой заключается в прямом финансировании со стороны структур Михаила Ходорковского. Того самого, за кем еще со времен «посткомсомольской юности» тянется багряный шлейф цвета засохшей крови.

Вопросы эти крайне просты.

Какую ценность могло иметь «расследование» ни от кого не скрываемой информации?

Какова аудитория проекта, если в нем задействованы медийно значимые именно в России, но неизвестные западному потребителю журналисты?

Почему так бездарно оказалась организована сама поездка, так странен был ее маршрут и не обеспечена даже видимость охраны на территории, заведомо кишащей бандформированиями, где могут убить за однодолларовую бумажку? Ведь правила организации таких маршрутов в профессиональной среде хорошо известны, за их выработку платили кровью наши коллеги.

Что там вообще происходило, уважаемые господа заказчики?

Как так получилось, что матерый журналюга Орхан Джемаль, неоднократно бывавший в «горячих точках» и прекрасно понимавший «правила игры», оказался в ситуации, в которую не имел права попадать даже абсолютный профан?

В общем, перед нами — крайне мутная история, и все же нам очень хочется получить ответы хотя бы на самые очевидные вопросы. Иначе возникает ощущение, что эта поездка и была задумана ради того, чтобы что-то в ней непременно «пошло не так».

А это, с точки зрения цеховой солидарности, очень плохое подозрение. Подогреваемое тем, что заказчики, похоже, на трех смертях останавливаться не собираются. Сложно как-то иначе трактовать фразы из твиттера Ходорковского: «Мы, вместе с коллегами из дружественных изданий, собираем группу для независимого расследования на месте» и «Мы продолжим расследование. И будет риск, и будут смелые люди».

Риск у него будет, гляди-ка.

Что ж, вопросы заданы. Ответы вряд ли прозвучат. Но я хочу сказать вот что. Очень многие из моих коллег ответы на эти вопросы, так или иначе, получат. Даже при молчании заказчиков этого псевдорасследования публичной информации о русских в ЦАРе.