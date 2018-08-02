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Генконсульство РФ в Японии следит за задержанием российского капитана
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    Генконсульство РФ в Японии следит за задержанием российского капитана

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    Генконсульство РФ в Японии следит за задержанием российского капитана

    Токио, 2 августа. Генеральное консульство России в Саппоро держит на контроле ситуацию с задержанием россиянина — капитана рыболовного судна в Японии.

    Об этом рассказали в российском дипломатическом представительстве. Ранее береговая охрана Японии задержала в исключительной экономической зоне судно под флагом Того. На борту корабля, который пытался скрыться от охраны, игнорируя требования остановиться, находились 12 моряков. Одним из них является гражданин России. Японские правоохранители сейчас выясняют, что делали моряки в запретной зоне.

    Как пишет ТАСС, в генеральном консульстве рассказали, что получили уведомление от японской стороны. Дипломаты сейчас держат ситуацию под контролем и работают совместно с японскими правоохранительными органами. В Генконсульстве уточнили, что россиянина задержали по подозрению в браконьерстве, экипаж, вероятно, будет отпущен, когда владелец судна заплатит штраф.

    Генконсульство РФ в Японии следит за задержанием российского капитана

    Автор: Алия Садыкова
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