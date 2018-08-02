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СК России завершил расследование уголовного дела о теракте в метро Петербурга
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    СК России завершил расследование уголовного дела о теракте в метро Петербурга

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    СК России завершил расследование уголовного дела о теракте в метро Петербурга

    Москва, 2 августа. Следственный комитет Российской Федерации завершил расследование уголовного дела о террористическом акте, произошедшем в петербургском метрополитене 3 апреля 2017 года. Об этом в четверг заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

    «Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России завершено предварительное следствие по уголовному делу о теракте в метрополитене Санкт-Петербурга, совершенном в апреле 2017 года», — отметила представитель ведомства.

    Петренко добавила, что в числе обвиняемых значатся 11 участников террористического сообщества.

    Напомним, 3 апреля 2017 года смертник Акбаржон Джалилов в час пик незаконно пронес на станцию петербургского метрополитена два взрывных устройства. Одно из них было размещено на платформе станции «Площадь Восстания», бомбу террорист планировал взорвать удаленно. Сотрудники правоохранительных органов нашли и обезвредили устройство.

    Однако на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» взорвалось другое взрывное устройство. В результате атаки погибли 16 человек, в том числе и смертник. Более 100 человек были ранены.

    Автор: Дана Балан
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